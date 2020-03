Groep 8 wél in de klas op school in Rotterdam-IJsselmonde

Bijna alle kinderen in de Rotterdamse regio krijgen geen les op school. De kinderen van groep 8 van de Van Brienenoordschool in Rotterdam-IJsselmonde wel. Zij mogen naar school komen om zich voor te bereiden op de eindtoets.

De schoolleiding schrijft in een brief aan de ouders les te willen geven in groepjes, om de leerlingen 'een extra steuntje in de rug te geven' voor een optimaal resultaat van de Citotoets, op 15 en 16 april.

Geen pauze

"Het is geen verplichting", zegt directeur Paul Audenaert van de Van Brienenoordschool. "In principe levert de school lessen digitaal aan en via lespakketten. Maar de leerlingen die het leuk vinden om toch die persoonlijke uitleg van de leerkracht te krijgen mogen naar school komen."

In een groep zitten maximaal vijf leerlingen, op ruime afstand uit elkaar. Er zijn geen pauzes, want het lesprogramma is alleen 's ochtends. Twaalf van de 42 achtste-groepers zijn op de uitnodiging van de school ingegaan.

Flexibel

Directeur Audenaert vindt niet dat hij tegen de maatregelen van het Rijk ingaat. "Wij gaan uit van de richtlijnen van de PO-raad en de brief van Burgemeester Aboutaleb, waarin staat dat er voor groep-achters en eindexamenkandidaten bijzondere aandacht moet zijn en daar spelen wij op deze wijze op in."

Zorgen

De bedoeling was om de lessen tot 6 april te geven, maar misschien wordt die periode ingekort. Er zijn ouders die hun zorg hebben geuit bij het initiatief om kinderen toch naar school te laten komen, vertelt de directeur.

"Die zorgen neem ik heel serieus. En ik ga in de loop van de dag toch ook nog eens bij mijn personeel polsen, van: hoe sta je er nu eigenlijk écht zelf in? En als zij aangeven het toch wel lastig te vinden, dan moeten we uiteindelijk besluiten om de tent helemaal dicht te gooien."