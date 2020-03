De oude datum, 19 april in de Kuip in Rotterdam, kan niet doorgaan, omdat clubs tot en met 6 april niet mogen trainen. Er is een langere tijd nodig om de selecties weer fit te krijgen. Daarnaast is het niet zeker of de clubs vanaf 6 april weer mogen trainen.



Heb je een tip? Bel ons via 010 - 707 5 707, stuur ons een mailtje op nieuws@rijnmond.nl of stuur ons een berichtje op WhatsApp .