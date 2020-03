Diepgelovige Schiedammer: 'Dit is het begin van het einde'

Als íemand goed voorbereid was op gedwongen thuisblijven dan is dat Schiedammer Wim van Zanten wel. De diepgelovige christen legde jaren geleden al een voedselvoorraad aan in zijn huis, wachtend op het Einde der Tijden.

"Ik heb genoeg om een half jaar te overleven", laat hij telefonisch weten."Achttien pakken met wc-rollen. Tweehonderd pakken soep. Maar dat had ik al eerder gekocht. Half december begon ik een voorgevoel te krijgen dat het misging. God sprak via mijn hart."

Wim van Zanten vergt enige introductie. Als verslaggever van Rijnmond ontmoette ik hem in 2004, toen hij zich liet dopen. Wim liet een leven als crimineel en hooligan van Feyenoord achter zich. Vijftien jaar lang volgde ik hem en we sloten dat in 2019 af met een terugblik op zijn leven .

Nieuwe interviews leken niet in het verschiet. Maar toen kwam het coronavirus. Wim van Zanten stuurde mij een sms-je: "Dit is het begin van het eind, vriend.." Ik besloot hem nog maar eens te bellen.

Openbaring

Van Zanten zit thuis met vrouw en kinderen. "Het is in de Bijbel al voorspeld, in Openbaring. Ziektes en plagen. Het is wachten op Jezus, die komt de mensen halen die bij hem horen."

Zelf denkt hij bij de gelukkigen te horen. "Ik ben totaal niet bang ernstig ziek te worden. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons beschermt."

Eerder, in september 2017, verwachtte de Schiedammer ook al het Einde der Tijden. Ook toen had hij 'een voorraadschuur' aangelegd en de achterkant van zijn tuin gebarricadeerd tegen mogelijke indringers.

Destijds is de wereld ook niet vergaan, toch? "Nou, er gebeurt al die jaren genoeg. Alleen nu raakt het de hele wereld. Mensen zeggen ook tegen mij: je had toch gelijk."

Kroon van Jezus

Als een soort thuisevangelist spreekt hij mensen toe op Facebook . "Je moet kiezen voor de kroon van Jezus, niet de corona van de duivel."

Wim van Zanten is bepaald niet de enige die de link legt tussen het coronavirus en de Bijbelse voorspellingen. Onlangs schreef het Reformatorisch Dagblad in het hoofdredactioneel commentaar: "Het coronavirus is een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte, zoals ooit de plagen in Egypte om de mens tot inkeer te brengen."

Van Zanten mijdt grote kerkbijeenkomsten. "Veel is met livestreams te bekijken. Ik denk dat ik nu al zo'n week of vijf thuiszit. Van de week kwamen onverwacht mijn ouders langs. Ik heb gezegd: dat is wel de laatste keer. We moeten elkaar niet besmetten."

Opwekking

Elk jaar gaat hij rond Pinksteren met zijn gezin naar de Opwekkingsdagen in Biddinghuizen. "Dat gaat natuurlijk niet door, dat kan je nu al voorspellen."

Normaal gesproken komen er 65 duizend mensen naar het christelijke evenement. Dat is toch al gauw anderhalve Kuip... "Ja, Feyenoord mis ik wel een beetje. Ik denk dat ze de hele competitie eruit halen."

Wat hij wel doet: veel bidden. "Soms gezamenlijk, met duizenden tegelijk, op Facebook. En verder wachten we het af. Ik heb genoeg eten en drinken en voor mijn buurman heb ik altijd een kop soep klaarstaan. Het zijn moeilijke tijden en het wordt alleen maar erger, maar ik zeg altijd: de redding is nabij."