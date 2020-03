Meeste bezwaren tegen nieuw plan Wielewaal naar prullenbak

De bedoeling is dat het huidige naoorlogse tuindorp Wielewaal in Rotterdam-Charlois wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw.

Het is de tweede keer dat het bestemmingsplan voor nieuwbouw in de Wielewaal door de gemeenteraad moet. Een jaar geleden was de eerste keer. De Raad van State torpedeerde dat plan in juli 2019 omdat het niet toepassen van de milieueffectrapportage niet goed was vastgelegd in de documenten.

Rotterdam moest als gevolg van dat besluit de bestemmingsprocedure nog een keer doorlopen. Dat kost de gemeente en woningcorporatie Woonstad meer dan negen maanden vertraging en veel geld.