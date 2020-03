Meer hulp voor gedupeerde ondernemers

Ondernemers en ZZP'ers in Dordrecht krijgen uitstel van betaling van lokale lasten. Het is één van de maatregelen waarmee burgemeester en en wethouders de door het coronavirus gedupeerde ondernemers wil helpen.

"Het is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar vele druppels vullen ook een emmer. Ik overleg ook met ondernemers wat we als gemeente nog meer kunnen doen", zegt wethouder Maarten Burggraaf.

"Zo gaan we filmpjes maken van creatieve ideeën die door ondernemers worden bedacht en waar we weer andere ondernemers mee kunnen inspireren. Ook bij consumenten zie ik mooie initiatieven ontstaan. We moeten elkaar helpen."

Dat laatste vindt ook voorzitter Anneke Maagdenberg van de ondernemersvereniging DOV: "Premier Rutte belooft een reddingsboei en daar geloof ik in, maar er moet meer gebeuren. Er zijn heel veel zorgen onder onze leden."

Omzetdaling

Kapper Arien van Pelt heeft zijn omzet al zien dalen tot 20 procent: "ik heb 55 mensen in dienst. Als dit nog drie of vier maanden duurt kan ik vakken gaan vullen in de supermarkt."

Maagdenberg knikt: "dit soort verhalen hoor ik veel."

Naast Dordrecht biedt ook de gemeente Ridderkerk ondernemers en ZZp'ers uitstel van betaling van lokale belastingen aan. Dordt geeft uitstel tot 31 mei, Ridderkerk tot 31 augustus.