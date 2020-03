Minder ongelukken op A15 door politiecontroles

Politiecontroles die eind vorig jaar zijn gehouden op de A15 tussen het Vaanplein en Hoogvliet hebben effect gehad. Dat zegt de politie. Sinds het begin van de controles, in september, is het aantal ongelukken op deze weg met 10 procent afgenomen. Landelijk is het aantal ongelukken in dezelfde periode met 10 procent gestegen.