Burgemeesters steken jonge inwoners hart onder de riem met brief

Alle inwoners van Krimpen aan den IJssel krijgen dinsdag een brief van burgemeester Martijn Vroom. Hij wil de bevolking een hart onder de riem steken. De voorkant van de brief is voor volwassenen, de achterkant voor kinderen. Ook burgemeester Grootenboer van Goeree-Overflakkee en Aboutaleb van Rotterdam hebben jongeren ook een bericht gestuurd. Grootenboer: "Wat een rare tijd is dit, hè!"

In de brief roept Vroom de inwoners op om verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor zorgpersoneel en medewerkers van veiligheidsdiensten.

De burgemeester sluit zijn epistel af met bijna dezelfde woorden als premier Rutte, maandagavond in zijn speech: laten we een beetje op elkaar letten.

Aan de kinderen schrijft Vroom onder meer over de dichte scholen. "Dat is tijdens de vakantie wel leuk, maar nu eigenlijk niet. De reden is dat mensen elkaar niet ziek willen maken. ( ) Misschien maak je je er wel zorgen om. Wat gebeurt er allemaal? En wat kan ik doen? Dat begrijp ik. Maar weet dat er veel mensen keihard werken om zo snel mogelijk alles weer normaal te laten zijn."

Opa en oma

Vroom roept ook kinderen op om voor een ander klaar te staan. "Misschien ken je wel een paar mensen of vraag het anders aan je ouders. Denk bijvoorbeeld aan je opa en oma, buurvrouw, vriendjes en vriendinnetjes. Bel, mail of app ze wat vaker, maak een tekening. Je verzint vast wel iets leuks dat anderen blij maakt."

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, richtte zich eerder via de kinderkrant Jong010 tot de jeugd van 'zijn' stad.

Ook de burgemeester van Goeree-Overflakkee, Ada Grootenboer, deed dat. "Wat een rare tijd is dit, hè", schrijft ze. Grootenboer geeft de kinderen ook praktische adviezen. "Als je bang bent, praat er dan thuis over met iemand. Samen is beter dan alleen. Blijf er niet mee lopen, ga niet piekeren. Dat helpt nooit."