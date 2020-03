Vriendelijke Vlaardingers geven coronavirus een 'tikkie'

Ook als je geen internet hebt of Facebook is hulp voor handen

"We bieden nu allerlei soorten hulp aan mensen die in de knelling komen door de Corona-maatregelen".

Online stromen de eerste hulpverzoeken en aanbiedingen binnen. "Maar we delen nu ook folders uit voor mensen die geen internet hebben. Of geen hulp hebben, in quarantaine zitten of ouderen die kwetsbaar zijn. Zo kan iedereen te weten komen dat er hulp in de buurt geboden kan worden", vertelt initiatiefnemer Cora.

'Tikkies'

"Onze missie is meer warmte, vertrouwen, meer glimlach om elkaar heen te creëren, elkaar helpen en dingen echt samen te doen. Dat staat ook op onze 'tikkies' die we uitdelen".

Ook de verslaggever van Rijnmond kreeg een persoonlijk 'tikkie' met daarbij drie rollen toiletpapier. "Ik hoop dat ik je ook even aan het lachen hebt gemaakt", zegt Cora. Het gebaar werd gewaardeerd maar teruggedoneerd voor mensen die het echt nodig hebben.

Rotary Club

"Je kunt op Facebook in onze groep per wijk hulp vragen en bieden. We zoeken nog wel wat mensen per wijk die mee kunnen helpen in het beheer want het is druk", legt Cora verder uit.

"De Rotary Club mailde vanochtend dat ze graag meedoen, de beheerder van de buurtwhatsapps doet mee met beheren en coördineren op persoonlijke titel, we willen vraag en aanbod matchen. Wat leuk is dat ook steeds meer ondernemers meedoen die zelf ook veel problemen hebben momenteel. Het is heel gaaf om te doen. Het geeft helaas een kick maar laten we vooral met z'n allen zorgen dat we hier doorheen knallen".

Noot van de redactie: Cora is niet de echte naam van de initiatiefnemer van de Facebookgroep Vriendelijk Vlaardingen. Ze is echter werkzaam is een risicovolle sector en we respecteren haar privacy in deze.