Marktkooplui slepen gemeentes voor de rechter

Marktkooplieden proberen via de rechter af te dwingen dat de weekmarkt weer doorgang kan vinden. In Dordrecht, Rotterdam en Zwijndrecht is de grote weekmarkt door de gemeente verboden. Veel kleinere markten gaan wel door.

Komende vrijdag dient het kort geding in Dordrecht. "We hopen er voor die tijd in overleg met de gemeente nog uit te komen. Dan is er geen rechtszaak nodig", zegt John Stoel van de Vereniging Ambulante Handel regio Dordrecht.

"Onze Rotterdamse collega's sluiten zich bij het geding aan. Wellicht doen ook de collega's mee die niet welkom zijn in andere gemeentes, zoals komende donderdag in Zwijndrecht", vervolgt Stoel.

Hij vindt dat de marktkooplui ten onrechte gedupeerd worden door de noodverordening, die bepaalt dat evenementen waar méér dan honderd mensen op af komen, verboden zijn: "Er staan nooit gelijktijdig zoveel mensen bij elkaar op de markt."

Dubbeldam

De weekmarkt in het voormalig dorp Dubbeldam mocht van de gemeente Dordrecht dinsdagmorgen wél doorgaan. Bezoekers van die markt zijn er blij mee. "Ik doe hier liever inkopen in de openlucht dan in een volle supermarkt", zegt een bezoeker.



Kraamhouders zeggen rekening te houden met het rondwarende coronavirus: "We houden de hygiëne extra in de gaten". Ze hopen dat de grote weekmarkten met extra maatregelen ook weer doorgang kunnen vinden.

Gedacht wordt aan spreiding van kramen, bredere looppaden en twee klanten per kraam. De Dordtse wethouder Maarten Burggraaf kent die geluiden: "We zijn in overleg, maar de volksgezondheid blijft onze eerste prioriteit."