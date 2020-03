Coronabesmetting in ouderencomplex Gorinchem

Een medewerker van seniorencomplex De Schutse in Gorinchem is positief getest op het coronavirus. Hij zit thuis in quarantaine.

De medewerker heeft op dinsdag 10 maart voor het laatst gewerkt. Zaterdag meldde hij zich ziek.

"We benadrukken dat de medewerker niet in contact is geweest met bewoners terwijl hij of zij klachten had", schrijft de Rivas Zorggroep. "De Schutse is daarmee net zo veilig als elke andere plek in Nederland."