GGD-arts beantwoordt vragen over coronavirus. Van groepsimmuniteit tot voorlichting in het Eritrees

Vraag: Kunnen we het virus niet omarmen? Dat gezonde mensen het krijgen en er immuun tegen worden?

De Jonge: "Daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Mensen die het virus goed aankunnen, ontwikkelen nu groepsimmuniteit en vormen zo als het ware een kring om kwetsbare mensen heen. Kwetsbare groepen zijn ouderen en mensen met onderliggende ziekten. Het is lastig om te zeggen hoe lang het duurt voordat er groepsimmuniteit is. Volgens mij heeft Rutte het getal van een jaar, anderhalf jaar genoemd. Het is in elk geval een kwestie van maanden, niet van weken."

Vraag: Mijn naaste buren komen uit Eritrea. Zij verstaan geen Nederlands. Kunnen zij ergens terecht?

De Jonge : "Er is een stichting. Die heet Pharos. Zij hebben de adviezen van het RIVM in een groot aantal talen vertaald."

Vraag: Ik ben op mijn zevende ingeënt tegen tbc. Ben ik dan ook beschermd tegen het coronavirus.

De Jonge: "Het vaccin gaat je niet helpen tegen corona. Corona is een virus, bij tbc is dat niet het geval."

Had u verwacht dat het zo snel zou gaan?

De Jonge: "Eigenlijk wel, ja. Als ik zie hoe snel het is gegaan in de andere landen. Dan komt dit niet onverwacht.

Is er te laat gereageerd door de Nederlandse overheid?

De Jonge: "Ik vind dat we het goed hebben gedaan. Vanaf het moment dat het moest, is er een keus gemaakt."

Zestig procent krijgt het coronavirus, zegt premier Rutte. Maar als iedereen zich aan de maatregelen houdt stopt dat toch?

De Jonge: "De verwachting is dat het zich toch fors zal verspreiden. In de Wuhan-provincie in China is de eerste weken niks gedaan. Daardoor is het zorgstelsel overbelast geraakt. De maatregelen van nu zijn er op gericht dat het virus zich minder snel verspreidt. En dat er groepsimmuniteit onder gezonde mensen ontstaat. Als alle familieleden van opa van zeventig-plus de infectie doormaken, zijn ze op den duur geen risico meer voor hem. Dat is de bedoeling."

Als ik een karretje pak in de supermarkt is het handvat nog warm van de vorige klant. Terwijl we geen handen mogen schudden.

De Jonge: "We kunnen contact tussen mensen nooit helemaal voorkomen. Vorige week, toen de sportscholen nog open waren, kreeg ik de instructie om na het gewichtheffen de stang schoon te maken. Zo vang je dat samen op. Je kunt niet alles afdekken. Wel raad ik iedereen aan om de handen te wassen na het winkelen."

Hoe weet je dat je corona hebt en niet gewoon verkouden bent?

De Jonge: "Dat weet je in veel gevallen niet. Blijf gewoon thuis en ziek uit. Als je je heel erg veel zorgen maakt, bel dan de huisarts."