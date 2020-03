Ode aan hulpverleners door Rotterdamse dichter Derek Otte

"De wereld lijkt stil te staan, jij houdt hem in beweging" Dat is een zin uit het lofdicht 'Heldenmoed', waarmee de Rotterdamse woordkunstenaar Derek Otte alle hulpverleners eert die in touw zijn in verband met de coronacrisis.

Nog zo'n typische Derek Otte-zin: "Tussen velen die zich zorgen maken, maak jij juist de zorg."

Het gedicht is te horen in een filmpje met beelden van bekende en onbekende Rotterdammers, die met het woord #heldenmoed hun steun betuigen. Onder anderen burgemeester Aboutaleb werkte aan het filmpje mee.



Het initiatief voor Heldenmoed kwam van onder anderen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Helden

"Het is echt uit de grond van mijn hart een dankjewel," zegt directeur Littooij van de veiligheidsregio, "aan al die hulpverleners die ons door deze crisis heen helpen." Hij doelt op politie, brandweer, ambulance- en zorgpersoneel. "Zij staan dag en nacht voor ons klaar en zijn op dit moment de helden van de maatschappij."

Littooij hoopt dat het filmpje massaal gedeeld wordt.

HELDENMOED

Tussen achteloos en machteloos, bezorgd en laconiek… Inhalig- of nalatigheid, frustratie en paniek, sta jij, dag en nacht klaar om alles te geven. Althans, de wéreld lijkt stil te staan: jij houdt ‘m in beweging.

Uitroeptekens achter adviezen en vraagtekens bij morgen: tussen velen die zich zorgen maken, maak jij juist de zorg en… Met gevaar voor eigen leven, voor wie niet gezond van lijf en leden is. Als wat we maakbaar achtten, kwetsbaar blijkt, krijgt jouw werk méér betekenis.

Dan zijn het jouw ogen die zien; jouw handen die maken. Waar wij vaak niet hoeven sjouwen, zijn het jouw schouders die dragen.

Ons grootste goed zijn de stille krachten, mensen zoals jij. Deze gekke tijden gaan voorlopig niet voorbij maar crisis wordt geen chaos omdat jij je in blijft zetten. We krijgen het voor elkaar, als we op elkaar letten. Niet roepen, niet wijzen maar een voorbeeld nemen aan, jij die bij moeilijkheden vol voor anderen blijft gaan.

Is gevaar onvermijdelijk, blijk jij onverzettelijk. In het omkijken naar een ander: was dát maar zo besmettelijk. Dat onheil viraal gaat, is minder erg als compassie hetzelfde doet. Hoe hoger de nood, hoe dieper de buiging… Dank je wel, voor je… Heldenmoed.