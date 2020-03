Sparta, Excelsior en FC Dordrecht vragen ww-uitkering aan voor spelers

Het coronavirus heeft in de voetbalwereld ook financiƫle gevolgen. Sparta, Excelsior en FC Dordrecht hebben een tijdelijke werkloosheidsuitkering aangevraagd voor de spelers die onder contract staan.

Tot en met 6 april is het spelen van wedstrijden of het gezamenlijk trainen bij de clubs verboden. Het doorbetalen van spelers heeft voor Sparta, Excelsior en FC Dordrecht te grote financiële gevolgen, waardoor er een uitkering is aangevraagd bij het UWV.

Eerder waren er ook al andere clubs in het Nederlandse betaald voetbal die een uitkering voor hun spelersgroep aan hebben gevraagd. Bijvoorbeeld de eerstedivisionisten Go Ahead Eagles en FC Den Bosch. Ook Willem II, de huidige nummer vijf van de eredivisie, vroeg een ww-uitkering voor de spelers aan.