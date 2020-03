Vrachtwagenchauffeur Jap zorgt voor volle schappen tijdens Coronacrisis en wij rijden mee

Mensen hamsteren en de pakken melk en wc-papier vliegen de winkel uit. Om de lege schappen weer vol te krijgen racen de vrachtwagenchauffeurs uit onze regio af en aan vanuit het distributiecentrum in Barendrecht. Alles om maar aan die bizarre vraag te voldoen. Rijnmond reed een dagje mee. "Het is erger dan met kerst."

De wekker van vrachtwagenchauffeur Jap van Euser ging al vroeg deze ochtend. Om stipt zes uur moet hij de weg op met z'n eerste volgeladen vrachtwagen. "Melk, kaas maar ook heel veel knoflook", vertelt de enthousiaste chauffeur uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Hij en zijn collega's hebben het maar druk met bevoorraden. Tientallen vrachtwagenchauffeurs wachten bij het distributiecentrum in Barendrecht tot dat de levensmiddelen voor hen zijn klaargezet. En dan moeten zij ze nog inladen.



Het is zo druk in het distributiecentrum dat er nu zelfs lange wachtrijen zijn. "Soms komen de producten net pas binnen van de leverancier en kunnen wij het direct weer meenemen.Op de route staan drie supermarkten in de Hoeksche Waard: in Numansdorp, Klaaswaal en Mijnsheerenland. De supermarkten staan te springen om verse producten. In Mijnsheerenland is er zelfs applaus voor Jap die z'n vrachtwagen komt lossen.

WC-rollen

"Soepen, broodjes, pasta. Alles wordt extra besteld", vertelt supermarktmanager Martin Luijendijk. En ja, ook wc-papier. Martin en alle vakkenvullers zijn erg blij met de nieuwe voorraad.



De chauffeurs hebben het zo druk omdat iedereen aan het hamsteren is. Maar dat is nergens voor nodig volgens Jap. "Wij blijven rijden en er zijn genoeg voorraden!", verzekert de ervaren chauffeur. Maar toch blijven hij en z'n collega's graag rondrijden om onze supermarkten te vullen.