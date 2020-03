Kindertandarts alleen voor spoedgevallen open

Sophia (6) nam dinsdag dapper plaats in de stoel van de kindertandarts. Er zat een ontsteking in haar kies, waardoor die snel getrokken moest worden. Daarmee is Sophia één van de vier spoedgevallen bij de praktijk Mondzorg voor kids, die door het coronavirus een stuk minder patiënten mag behandelen.

"Kinderen kunnen toch kiespijn krijgen", legt praktijkmanager Jacqueline Wolthuis uit. "Deze kinderen kunnen we niet drie weken laten wachten. We liggen, net als heel Nederland, ook tot 6 april helemaal stil."

Aan de telefoon vraagt Mondzorg voor kids, de voormalige schooltandarts, daarom ook hoe ernstig de klachten zijn. Voor een klein stukje afgebroken voortand of een beetje ontstoken tandvlees bij het tanden poetsen hoeft een kind niet langs de praktijk te komen.

"Kinderen, die een ontsteking in de mond hebben of niet kunnen slapen of eten vanwege de pijn, zijn welkom", zegt Wolthuis.

'Besmetting voorkomen'

Vanwege haar pijnlijke kies mocht Sophia dus in de stoel plaatsnemen. Kindertandarts Igna van Harten kon eindelijk dus weer aan het werk. Voordat Sophia kwam, behandelde zij twee uur daarvoor voor het laatst een patiënt: een wereld van verschil ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken, waarin ze tientallen kinderen behandelt.

Van Harten snapt de maatregelen vanwege het coronavirus: "Ik snap dat we de besmetting moeten volkomen. Daar moeten we ons best voor doen. Persoonlijk zou ik er niet heel erg wakker van liggen als ik corona zou krijgen, maar we willen het virus niet op de patiënten overbrengen. Daarom hanteren we deze maatregelen."