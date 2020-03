Overheid: 'ga niet naar het buitenland als het niet strikt noodzakelijk is'

Het minsiterie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. "Heeft u reisplannen, maak dan de afweging of deze reis echt nodig is", zegt het ministerie. "Stel waar mogelijk de reis uit of annuleer deze."

Nederlanders die nu in het buitenland, krijgen het advies om na te gaan of hun verblijf noodzakelijk is. Zo niet, dan moeten ze kijken of ze daar weg kunnen. Daarvoor kunnen ze contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie."

Reizigers van buiten de EU worden tijdelijk niet meer in Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten, tenzij hun reis essentieel is. Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen mett een verblijfsverguning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers."