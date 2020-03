Ook Bijenkorf, T-Mobile en KPN sluiten de deuren om coronavirus

"Dit was voor ons geen eenvoudige beslissing, maar wij vinden het belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen". De Bijenkorf heeft zeven vestigingen, waarvan één in Rotterdam.

Ook de KPN-winkels gaan dicht. "Om de gezondheid van onze klanten en medewerkers te kunnen waarborgen, sluiten we per direct tijdelijk al onze winkels, in ieder geval tot 6 april." KPN heeft zes winkels in onze regio.

T-Mobile sluit ook per woensdag 18 maart de winkels. Bestelde producten worden thuisbezorgd.