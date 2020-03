Politie zoekt daders van gewelddadige ontvoering, die in Roosendaal begint en in Hoogvliet eindigt

De politie wil meer weten over de ontvoering en mishandeling van twee mannen, vorig jaar in Roosendaal. Drie van de zes daders komen hoogstwaarschijnlijk uit Rotterdam of omgeving. De auto, die bij het misdrijf betrokken was, is teruggevonden in Spijkenisse.

Op maandag 30 september dringen zes mannen een huis aan de Wattstraat in Roosendaal binnen. Daar woont een 54-jarige, alleenstaande man. Een vriend is tijdelijk bij hem ingetrokken, samen met zijn vrouw en twee van hun kinderen.

De vrouw en de kinderen liggen al op bed als rond 22:00 uur de bel gaat. De bewoner doet open. En dan breekt de hel los.

De indringers delen direct klappen uit. Ze zijn op zoek naar geld. "Waar is de twintigduizend euro?", roepen ze. "Heb ik niet", verklaart de bewoner in doodsangst.

De mannen doorzoeken het huis en een deel van hen gaat naar boven, waar ze ook de vrouw en de kinderen bedreigen.

Een van hen zegt tegen de vrouw dat ze niet bang hoeft te zijn. "Ik weet wat je doormaakt. Mijn dochter heeft ooit iets soortgelijks meegemaakt."

Uiteindelijk vinden de indringers wat geld. Maar dat is een fractie van het bedrag waar ze voor komen.

De bewoner en zijn gast worden gedwongen in een grijze Volkswagen Polo te stappen. Het is de wagen van de zoon van de logé.

Vanaf de Wattstraat gaan drie - vermoedelijk Marokkaanse - mannen er te voet vandoor. De anderen - waarschijnlijk van Surinaamse of Antilliaanse komaf - persen zichzelf ook in de Polo.

Kapperszaak

De daders vertellen dat ze naar Rotterdam willen. Maar eerst stoppen ze nog bij een kapperszaak op het Heilig Hartplein in Roosendaal. Ze spreken daar kort met twee mannen, die op hen lijken te wachten.

Daarna vervolgen ze hun weg. De mannen lijken niet bekend in de omgeving van Roosendaal. Ze gebruiken de telefoon van een van de slachtoffers om te navigeren.

Ondertussen gaat het geweld door. Een van de gijzelnemers snijdt zichzelf met een mes waarmee hij de slachtoffers bedreigt. Hij bloedt behoorlijk.

De rit eindigt in een verlaten bosgebied bij Rotterdam-Hoogvliet. Een van de slachtoffers moet daar zijn familie bellen en geld regelen. Maar het lukt niet om in korte tijd zoveel bij elkaar te sprokkelen De mannen worden urenlang bedreigd en mishandeld.

Op zeker moment lijkt het de gijzelnemers allemaal te lang te duren. Vlak bij de Oude Maas zetten ze de slachtoffers uit de auto. Het is dan midden in de nacht. De twee mannen denken dat hun laatste uur geslagen heeft. Maar de daders gaan er vandoor.

De slachtoffers lopen naar het dichtstbijzijnde huis. Dat is op de Kruisnetlaan. Ze weten hulp in te schakelen en worden - bont en blauw - naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Bij een van hen moet een oor worden gehecht.

De Volkswagen Polo wordt een paar dagen na de gijzeling teruggevonden in de Tweede Kooistraat in Spijkenisse. Er zit bloed in de auto, dat waarschijnlijk van een van de daders is. Ook ligt er een haarnetje in de wagen.

De sporen zijn voor onderzoek overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut.

Drugsruzie

De politie denkt dat een drugsruzie de aanleiding was voor al het geweld. De logé zou een conflict over hennep hebben gehad met Roosendaalse criminelen. Hij had nog geld van hen tegoed en toen ze daarmee niet over de brug kwamen, zou hij hennep achterover hebben gedrukt. De bewoner van de Wattstraat had hier allemaal niets mee te maken.

Begin maart zijn twee mannen gearresteerd. De politie denkt dat zij de opdrachtgevers zijn. De mannen ontkennen. De uitvoerders lopen nog vrij rond.

Volgens de Marokkaanse slachtoffers zijn drie van de zes daders begin dertig en ook van Marokkaanse komaf. In Roosendaal lijkt niemand de daders te kennen.

Twee van de Surinaams/Antilliaanse gijzelnemers hadden kort donker haar. De derde had dreadlocks, die hij in een staart droeg. Deze mannen zijn tussen de 35 en 50 jaar oud.

De politie zoekt onder meer informatie over de uitvoerders van de gijzeling en over de grijze Volkswagen Polo, die na 30 september in Spijkenisse is achtergelaten.