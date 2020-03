Grote zoektocht naar inbrekers Tropicana

De politie heeft dinsdagavond een klopjacht gehouden op vier tot vijf mannen die hadden ingebroken in het voormalig Tropicana-zwembad aan de Maasboulevard in Rotterdam. Er is zeker één indringer aangehouden.

De mannen hadden het inbraakalarm van het restaurant Aloha af laten gaan. "En omdat we het idee hadden dat er heel wat mannen binnen waren, zijn we er met nogal wat voertuigen naartoe gegaan."

Volgens getuigen stonden er zeker zes politiebusjes in de omgeving van het verbouwde Tropicana. Of de andere indringers ook gepakt zijn is niet duidelijk. De woordvoerder van de politie kon niet uitsluiten dat ze nog verstopt zaten in het pand.