Horecabaas moet toch huur betalen ondanks corona: 'Hufterig!'

Ron de Jong van stadscafé Bokaal in Rotterdam is boos. De horecaondernemer moet, ondanks dat zijn tent dicht moet vanwege het coronavirus, van verhuurder Marcan Vastgoed BV gewoon de huur betalen. De Jong heeft daar geen begrip voor.

"Het is niet dat ik nooit ga betalen. Ik weet dat alle kosten betaald moeten worden. Maar op dit moment is onze omzet gedaald naar nul en gaan de kosten door. Daar moeten we elkaar in helpen", vindt De Jong.

Maar Marcan Vastgoed wil uiterlijk voor woensdag 18 maart een schriftelijke bevestiging van Bokaal hebben dat uiterlijk 1 april de huur voor de komende maand wordt betaald.

Als de huur niet wordt betaald, dan zullen boetes of juridische maatregelen worden getroffen. "Zo'n brief van een advocaat van de verhuurder is hufterig", zegt De Jong boos.

'Niet om coulance gevraagd'

Maar volgens Marcan Vastgoed ligt het verhaal anders. Er zou niet om coulance zijn gevraagd. "Er is gezegd: we gaan de huur niet betalen. Dan is het actie-reactie", zegt advocaat Michel Visser namens Marcan Vastgoed over zijn mail. Volgens Visser zou De Jong ook 'voldoende financiële middelen beschikken'.

"Als je op die manier de insteek neemt en niet op een redelijke manier aan mijn cliënt vraagt wat die coulance zou kunnen zijn, dan kan hier nog naar gekeken worden. Maar als dit de eerste reactie is, dan krijg je mijn reactie die je overal op social media voorbij ziet komen", stelt Visser.

De advocaat benadrukt de betalingsverplichtingen van Marcan Vastgoed: "Als die niet voldaan kunnen worden, dan hebben de huurders helemaal niets meer om over te klagen. Dan is er voor de huurders geen vastgoed meer."

'Dit wil niemand'

In een reactie laat De Jong weten dat niet alleen Bokaal een soortgelijke mail van de advocaat van Marcan Vastgoed heeft gekregen. Ook andere ondernemers in de buurt van het stadscafé zouden zo'n bericht hebben ontvangen.

De situatie doet veel met de horecaondernemer, die een kleine twintig jaar in Rotterdam actief is. "Dit wil niemand", stelt De Jong.