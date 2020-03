'Rotterdams plan tegen messengeweld: toezicht rond scholen'

Er komt extra toezicht rond scholen die volgens schoolbesturen als problematisch worden aangeduid, bijvoorbeeld door rondhangende dealers en loverboys. In overleg met de schoolbesturen wordt rond bepaalde locaties dit voorjaar een schouw uitgevoerd om de situatie in kaart te brengen.

Ook is afgesproken vaker aangifte te doen van incidenten en er komt extra subsidie om leerlingen en docenten te trainen (sociale veiligheid in klas) in het omgaan met agressie. In totaal gaat het om vijftien maatregelen. Om het plan te realiseren wordt jaarlijks een bedrag van 160 duizend euro verdeeld over vo en mbo uitgetrokken.

Drillmuziek

Rijnmond heeft in de afgelopen maanden het messenprobleem in kaart gebracht, onder andere door jongeren in de wijk op te zoeken en met ze te spreken. Er is in die reportages een link te zien tussen messengeweld en 'drillmuziek', een vorm van rapmuziek waarbij in videoclips geweld wordt getoond.article:191925:Kinderen met grote messen Moeders verliezen hun zoontjes het is echt serieus geworden]Het is de bedoeling dat met dit nieuwe plan, dat in werking treedt als de scholen weer open gaan, een intensievere samenwerking komt tussen gemeente, hulpverleners en scholen. Naar aanleiding van gesprekken op scholen concludeerde de gemeente namelijk dat er behoefte is aan 'partnerschap' als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Tekst gaat verder onder de video



Volgens de gemeente waren er vorig jaar 93 steekpartijen in de stad, een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. In 21 gevallen was de verdachte jonger dan 18 jaar. Ook in omliggende gemeenten waren er meer steekincidenten.

Scholen die als 'problematisch' worden aangemerkt worden extra in de gaten gehouden. De problemen die ontstaan komen bijvoorbeeld door rondhangende dealers of loverboys.

Om welke scholen het gaat, wil de gemeente niet zeggen om de scholen niet ‘onevenredig’ te schaden. Volgens het Rotterdamse schoolbestuur LMC, dat sprak met Trouw, gaat het bij hun scholen om het Montfort College, het Zuiderpark College, het Veenoord vmbo en De Palmentuin. Het toezicht wordt uitgevoerd door boa’s, politie en de scholen zelf.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei onlangs tegen Rijnmond dat hij ook ouders van jongeren met messen wil aanpakken. Als een jongere met een mes wordt betrapt, krijgen ouders ene zogenaamde 'last onder dwangsom' die bij de tweede keer wordt omgezet in een boete van 2500 euro. De burgemeester noemt die hoge boete een ‘financiële prikkel om jongeren en hun ouders te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen’.