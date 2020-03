Aantal besmettingen in Nederland en Rotterdam-Rijnmond loopt verder op, Songfestival gaat niet door; volg alle updates van woensdag 18 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is 2051, 58 mensen zijn aan het virus overleden . Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond is woensdag gestegen naar 89. Zuid-Holland Zuid telt 34 positief geteste inwoners.

• Het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam gaat niet door , heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdagmiddag besloten.

• Vliegtuigen vertrekken van Rotterdam The Hague Airport zonder passagiers of met slechts een handjevol mensen, maar keren vol terug . Luchtvaartmaatschappijen als Transavia hebben moeite de grote vraag naar vluchten van Nederlanders in het buitenland, te faciliteren.