Sociale hulpdienst corona helpt kwetsbare groepen: 'Bijvoorbeeld als de koelkast leeg is'

De gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties, Trevvel en andere partners slaan hun handen ineen met de Sociale Hulpdienst Corona, die ouderen en andere risicogroepen door de coronacrisis heen moet loodsen. "Bijvoorbeeld als de koelkast leeg is en er moeten boodschappen gedaan worden", zegt wethouder Sven de Langen (zorg).

"De wijkbus rijdt niet en veel andere activiteiten liggen ook stil door de coronacrisis", constateert De Langen. "Heel veel reguliere sociale contacten vallen daardoor weg. Kwetsbare mensen zitten alleen thuis, omdat ze niet naar buiten kunnen of durven. Voor bepaalde mensen zijn gelukkig vrijwilligers op de been, maar een andere groep valt tussen wal en schip. Ik ben blij dat deze dienst er nu is voor deze groep en die blijft voorlopig zeker bestaan."

De hulplijn is bereikbaar op telefoonnummer 14010 voor mensen met een hulpvraag. Ook zorgverleners die een probleem signaleren, kunnen een melding doen. "De hulplijn is aangesloten met elk gebied van Rotterdam, van Hoek van Holland tot IJsselmonde. Overal zit een welzijnspartij. Die partijen hebben de capaciteit om met honderden hulpvragen per dag aan de slag te gaan."

Medicatie bij de apotheek

De honderden hulpvragen variëren van boodschappen doen tot klusjes in huis. "Mensen met een beperking die hulp nodig hebben bij een praktische klus of mensen die medicatie of boodschappen nodig hebben", zegt de wethouder daarover.

"Het kostte niet veel moeite om dit op te zetten", erkent De Langen. "Trevvel is gewend met kwetsbare groepen te werken. Ze hebben hun reguliere werk snel omgezet naar deze dienst."

De sociale hulpdienst corona is bereikbaar op telefoonnummer 14010 en is van 08:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar.

