Vliegtuigen vertrekken leeg, maar komen vol terug: 'Nederland komt massaal naar huis'

Woordvoerder Raymond de Jong vertelt over de situatie op Rotterdam The Hague Airport

De vertrekhal bij Rotterdam The Hague Airport is leeg

De vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport is woensdag nagenoeg leeg. De helft van de vluchten die deze dag eigenlijk zou vertrekken, is geannuleerd. Andere vliegtuigen vertrekken zonder passagiers of met slechts een handjevol mensen, maar keren vol terug.

"We hebben vanmorgen maar drie vertrekkende vluchten gehad", zegt woordvoerder Raymond de Jong van de luchthaven. "Malaga is weggegaan, Gran Canaria met vier personen aan boord. Eén toestel is zelfs leeg vertrokken. Je ziet dat vliegtuigen wel leeg heen gaan, maar vooral vol terug komen. Nederland komt massaal naar huis."

Rotterdam The Hague Airport bereidt zich voor op wat komen gaat. "We hebben straks nog minder vluchten, dat gaat zelfs naar nul. De overheid heeft gisteravond aangekondigd dat sterk wordt geadviseerd om niet te reizen. Dat betekent ook voor de airlines dat ze hun vluchten annuleren."

Dat is onder meer te zien bij luchtvaartmaatschappijen Transavia, British Airways en Pegasus. Volgens De Jong zit het aantal vluchten op zo'n vijftig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Puzzel

Maar nog lang niet iedereen is vanuit het buitenland teruggekeerd. Volgens De Jong is het een behoorlijke puzzel om vluchten naar landen te laten gaan waar de grenzen al dicht zijn, zoals Spanje en Marokko. "We hebben vanavond en morgen nog vluchten vanuit Marokko die vol zitten. Wij faciliteren daarin."

Maar bij Rotterdam The Hague Airport schalen ze ook terug. "Want als er geen commerciële vluchten meer zijn - en die situatie ga je de komende dagen hebben - dan hebben we niet iedereen meer nodig", zegt De Jong.

Daarnaast kampt de luchthaven met ziek personeel. "Mensen melden zich nu ook sneller ziek. Als je kijkt naar de operationele teams, zijn die kleiner opgeschaald. Maar we blijven gewoon open als luchthaven, want we hebben een vitale functie. Alleen dan met kleinere teams."

Traumaheli

De gevolgen van het coronavirus hebben geen invloed op de traumahelikopter en de politiehelikopter, die beide vanuit Rotterdam The Hague Airport kunnen vertrekken. "Dat blijven we faciliteren", zegt De Jong. "En de verkeerstoren blijft 24 uur per dag, zeven dagen per week bemand."