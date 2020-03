Gorkummer helpt kinderen vanuit huis te leren: 'Mooi om mensen te verbinden'

Bart Schenkeveld over de laptopinzameling

Het begon als een proefballonnetje op Twitter, maar de actie om oude laptops in te zamelen voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs is een doorslaand succes. "Er kwam zoveel response dat ik dacht: nu moet ik het ook waarmaken", zegt initiatiefnemer Richard Schenkeveld uit Gorinchem.

Het is de bedoeling van Schenkeveld om kinderen onderwijs op afstand te laten volgen, nu de scholen door het coronavirus gesloten zijn. "Gisteren ben ik de eerste zes laptops op gaan halen. Mijn mailbox stroomt nu vol met aanmeldingen en aanbiedingen. Veel mensen hebben nog een tweede laptop liggen van een jaar of zes oud, die een tweede leven kan krijgen."

In eerste instantie richtte Schenkeveld zich in zijn oproep tot bedrijven, omdat die vaak laptops in het magazijn hebben liggen. Maar die bedrijven hebben de extra computers nu zelf hard nodig. "Met deze crisis worden ze gebruikt om thuiswerkers aan de gang te krijgen."

Gelukkig voor de Gorkummer hebben veel gezinnen nog wel een oude laptop. Maar het is niet zo dat elk willekeurig apparaat geschikt is. "Maar als er een I3-processor in zit en een redelijke harde schijf, kun je er goed mee werken."

Schenkeveld vindt het mooi om mensen op deze manier met elkaar te verbinden. Maar tot zijn verbazing krijgt hij niet alleen aanvragen voor laptops van mensen met een kleine beurs, maar ook van scholen, gezinscoaches en jeugdzorgmedewerkers. "Dat vond ik best wel shocking. Je verwacht dat daar organisaties achter zitten."

