KLM en China schieten Erasmus MC te hulp met mondkapjes en handschoenen

Door het coronavirus gaat de voorraad mondkapjes en handschoenen er hard doorheen in ziekenhuizen. Het Erasmus MC heeft een belangrijke functie in de regio wat betreft de zorg voor coronapatiënten en kan deze extra materialen dus goed gebruiken.

De eerste zending met tachtigduizend mondkapjes en vijftigduizend handschoenen kwam woensdagochtend aan op Schiphol. Pieter Elbers van KLM nam ze in ontvangst, in het bijzijn van onder meer bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC.

Volgens de KLM onderstreept deze levering het belang van luchtverbindingen in het algemeen. "Dit soort medisch materiaal kan alleen per vliegtuig zo snel en efficiënt naar de andere kant van de wereld worden vervoerd. En in een tijd van schaarst een hulpbehoevendheid, is dit ontzettend belangrijk."

Kuipers is blij met de donatie. "Dit helpt alle Nederlandse zorginstellingen op een cruciaal moment in de opvang van Nederlandse patiënten. Daar zijn we deze Chinese partners van KLM enorm dankbaar voor."