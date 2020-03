Raad van State: streep door horeca in park Overschie

De Raad van State heeft woensdag een streep gehaald door plannen voor horeca in park de Buitenplaats in Rotterdam-Overschie. Omwonenden maakten met succes bezwaar tegen de plannen van de gemeente Rotterdam.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de buurtbewoners. Die vreesden dat hun leefomgeving zou worden aangetast door geluids- en parkeeroverlast. De nieuwe horeca zou op zestig meter van de huizen komen. De gemeente legde te weinig in regels vast om eventuele toekomstige problemen in goede banen te leiden.

De bewoners kwamen vanaf het begin in het verzet. Een petitie werd 1300 keer ondertekend. Desondanks zette wethouder Bas Kurvers (VVD) door en kreeg hij ook de gemeenteraad mee.

Corinne Custers is blij met de uitspraak. "Ik zou graag een feestje vieren, maar dat doen we dan maar op afstand."

"Ik ben opgelucht", zegt de bewoner die in de buurt de kar trok. "Ook mijn vertrouwen in de democratie is met deze uitspraak weer een beetje terug. Kijk, ik gun de buurt nog altijd een paviljoen, maar geen horeca tot diep in de nacht."