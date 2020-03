Maasstad Ziekenhuis klaar voor coronapiek: 'Iedereen wil elkaar helpen'

De coronacrisis heeft eens en te meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk de gezondheidszorg is. Daar lijkt iedereen zich van bewust, want deze week verschenen spontaan spandoeken voor ziekenhuizen om het zorgpersoneel te bedanken. Dinsdagavond klonk voor hen zelfs een luid applaus door het hele land. "En dat helpt echt", zegt Wietske Vrijland, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. "Iedereen voelt zich enorm gesteund door de mensen buiten."

Woensdag vindt er crisisoverleg plaats om de stand van zaken door te nemen. De coronacrisis is namelijk begonnen, maar het ziekenhuis houdt er wel degelijk rekening mee dat de patiëntenpiek nog moet komen. Eén van de maatregelen is dat niet-spoedeisende operaties worden uitgesteld. "Dat doen we om middelen als mondkapjes te sparen, maar ook om mensen op te leiden die ons kunnen helpen."

Het ziekenhuis krijgt dan ook regelmatig aanmeldingen van mensen die ooit in de zorg hebben gewerkt en een carrièreswitch hebben gemaakt, maar nu toch willen terugkeren om een steentje bij te dragen. Ook mensen die met pensioen waren, melden zich aan om te helpen de coronacrisis te bezweren.

Daarnaast heeft Vrijland vaak contact met ziekenhuizen in Brabant en in Italië. "Van de mensen daar krijgen we praktische tips over hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken, bijvoorbeeld over de inrichting van de verpleegafdeling. Daar kunnen we van leren. Ze hebben dat al verder uitontwikkeld."

Positief

De bestuurder is positief over de nabije toekomst waarin het 'coronamonster' in alle hevigheid zal toeslaan. "Wij denken dat we deze crisis het hoofd kunnen bieden in samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio en in het hele land."

Het ziekenhuis lijkt ook voorbereid op een toename van patiënten. "Het aantal plekken op de intensive care varieert, maar we kunnen opschalen naar 26 bedden. Door de maatregelen verwachten we uit te komen met de ic-plaatsen. Gelukkig wordt ook niet iedereen doodziek van het coronavirus."

Vrijland merkt dat de motivatie bij het ziekenhuispersoneel groter is dan ooit tevoren. "Er is een enorme saamhorigheid in het ziekenhuis en iedereen is bereid om elkaar te helpen."