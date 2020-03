Seks & Corona, Kan dit nog?

Social distancing, deze term kan je bijna niet ontgaan zijn. Was het nog wel zo verstandig om een onenightstand te hebben de afgelopen tijd?

Bij de erotische nachtclub OQ! ging ze de afgelopen tijd gewoon door. Bedrijfsleider Rein van der Elst legt uit: "We adviseren de vrouwen om niet meer te zoenen ten tijde van het coronavirus, vaak de handen wassen en natuurlijk altijd met condoom. Dan mag er best gesekst worden."

Totdat het nieuws van dit weekend doorkwam; horecagelegenheden moeten sluiten en seksclubs moeten er ook aan geloven. De tent moet sluiten. Hoe goed je je handen ook wast, het is over met e nachtelijke avonturen. Of toch niet helemaal? SOW-reporters Nina van Steijn en Juliette Beukers zochten het uit.

De redactie heeft contact gezocht voor een reactie met betrekking tot de nieuwe ontwikkelingen, maar men was helaas nog niet bereikbaar voor commentaar.