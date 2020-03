Geen eindtoets voor groep 8

De kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen eindtoets te maken. Minister Slob heeft dat besloten. Hij zegt dat alle inspanningen rondom het coronavirus veel vergt van leerkrachten en directies. "Dat heeft prioriteit", aldus de minister.

"Het enige juiste besluit", vindt Victor van Toer van het Open Venster in Rotterdam. "We zijn nu met kunst- en vliegwerk bezig om de kinderen een beetje onderwijs te geven."

"Ik kan me voorstellen dat de minister tot dit besluit komt", zegt Maarten Groeneveld, bestuurder van VCPO Spijkenisse. "De voorbereiding is niet wat die onder normale omstandigheden zou zijn. Je moet je dan ook afvragen wat de waarde van de eindtoets zou zijn als deze nu wel zou doorgaan."

Groeneveld: "Ook hebben we kinderen al acht jaar op school gehad. We weten wel wat ze kunnen en dat hebben ze meegekregen in hun schooladvies."