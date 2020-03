Chauffeur: 'We worden aan alle kanten gepakt, maar moeten nu wel blijven rijden'

Chauffeur Martijn vertelt vanuit het distributiecentrum in Bleiswijk over de situatie

"De mensen in het distributiecentrum krijgen het niet verwerkt. Daardoor worden de wagens in de wacht gezet, maar dat kan zo twee tot drie uur duren", zegt chauffeur Martijn. "Dat kunnen we die mensen niet aanrekenen, want die weten ook niet waar ze alle producten moeten laten. Maar twee tot drie uur op een dag... Vraag maar aan onze werkgevers en opdrachtgevers wie dat gaat betalen."

Martijn voorspelt dat dit uiteindelijk doorberekend gaat worden aan de klant, door producten duurder te maken. En dat terwijl de distributiecentra genoeg voorraad hebben. "Als je hier binnen kijkt, staat er voor een half jaar genoeg voor heel Nederland. Het is een kromme situatie, mensen zijn zo angstig."

'Over het hoofd gezien'

Als chauffeur maakt hij normaal gesproken al lange werkdagen, maar de druk is nu nog hoger. "Wij chauffeurs worden vaak over het hoofd gezien. Wij zijn maar 'die chauffeurs met grote wagens'. Néé, wij zijn degenen die ervoor zorgen dat u alles heeft. We worden aan alle kanten gepakt, maar in deze situatie dat er een ziekte heerst, moeten wij blijven rijden en krijgen we geen beschermingsmiddelen."

Volgens Martijn hebben veel chauffeurs het gevoel dat ze nu een soort uitschot zijn geworden. "Daar zijn de meeste chauffeurs boos over: we houden de boel aan de gang, maar daar hoor ik Rutte niet over praten. We krijgen steeds minder voor onze overuren, maar nu moeten we wel doorlopen?"

Hij zegt dat de Nederlandse chauffeurs eer van hun werk hebben en niet gauw op staking over zullen gaan. "We zouden nu eens moeten zeggen dat we ermee stoppen. En dan? Geen benzine, geen eten en geen drinken. De Nederlandse chauffeur is zo niet opgevoed, maar we worden wél elke keer gestraft. Reken er maar op als dit is afgelopen en er komen cao-onderhandelingen, dat ze gaan kijken waar ze ons nog meer op kunnen korten."

'Beloon de zorgverleners'

Nee, een schouderklopje zoals de zorgverleners hoeft hij niet. "Zij zijn de echte helden. Ik vind dat zij normaal ook onderbetaald worden. Ze moeten daar meer geld voor uittrekken, en niet nu zeggen dat ze goed zijn maar straks niets extra's geven. Beloon die mensen."