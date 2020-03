Wie voedt de hardwerkende mensen in het distributiecentrum?

Terwijl het coronavirus om zich heen grijpt in onze regio, draaien de supermarkten op volle toeren. In distributiecentra is het alle hens aan dek. Een Barendrechts distributiecentrum doet een oproep aan lokale horeca-ondernemers die het nu zwaar hebben: wie voedt onze hardwerkende mensen in het distributiecentrum?

De producten van supermarkten zijn niet aan te slepen. In distributiecentra is het nog drukker dan met kerst. Dit in tegenstelling tot de restaurants in de regio: nu ze verplicht gesloten zijn, is het afzien voor de restaurateurs.

Daarom doet teammanager Expeditie Brigitte van distributiecentrum Hollander in Barendrecht een oproep aan lokale horeca-ondernemers voor betaalde catering aan hun honderden arbeidskrachten.