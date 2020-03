Een warm hart voor iedereen-actie gaat viraal: 'Ik krijg honderden reacties'

Sinds afgelopen vrijdag zit Jeanet ziek thuis. Of het om een griepje of het coronavirus gaat, weet ze niet. "Het is wel een beetje eng dat je niet weet wat het is, maar je moet gewoon rustig aan doen en uitzieken."

De boel opfleuren

Vanuit haar bed bedacht ze de actie. "Ik dacht het de eerste dag al. Ik keek naar buiten en dacht: help, hoe kom ik de dag door? Zo kwam het spontaan dat ik dacht: ik plak een heel groot hart op mijn raam als ondersteuning voor iedereen. Om zo de boel een beetje op te fleuren, maar vooral om iedereen een hart onder de riem te steken."

Ze doet dat niet alleen voor zorgpersoneel, maar ook voor iedereen die zich in deze tijden inzet en wel wat morele steun kan gebruiken. "Ik heb zelf een kinderdagverblijf met personeel en die staan nu ook allemaal te werken."

De actie gaat viraal

Het spontane idee van Jeanet blijkt een schot in de roos en wordt door vele anderen opgepikt. "Ik heb het ook op Facebook gezet en mijn buren zijn het nu ook aan het doen."

Vooral na de applaus voor de zorg-actie van dinsdagavond loopt het storm. "Na het klapsalvo had ik het ook in een Facebookgroep gezet en opeens kreeg ik honderden reacties. Mensen die foto's deelden van harten die ze op de ramen hadden geplakt. Het is ook in België gedeeld. Ik vind het geweldig."