'Schandalig dat Transavia ons laat zitten'

Hij had een geldig vliegticket om terug te kunnen reizen naar Nederland. Maar toen de Rotterdamse Donny en een vriend dinsdag op het vliegveld van Tanger in Marokko kwamen, bleek zijn stoel door Transavia te zijn verkocht. "Er stond een rij van driehonderd mensen. Veel meer mensen zitten met het zelfde probleem."

Donny (28), die voor een korte vakantie naar het Noord-Afrikaanse land ging, had zijn terugreis voor dinsdag geboekt. Zondag kreeg hij een mail van Transavia dat zijn vlucht niet doorging. "Ik ging op zoek naar een andere vlucht. Ondertussen hield ik de website van Transavia in de gaten. Wat bleek? Mijn vlucht bleef daar wel staan."

De Rotterdammer ging vervolgens toch naar het vliegveld om te kijken of hij mee kon. "Er stond een rij van driehonderd mensen. Ik vroeg aan andere mensen hoe zij aan het ticket kwamen. Wat bleek? Onze vlucht, de 5702, was geannuleerd. Vervolgens is er een andere vlucht, de 5704, op hetzelfde tijdstip geopend en zijn de stoelen opnieuw verkocht. Onze stoelen!"

Donny hoopte op hulp van Transavia. "Het enige dat ik kreeg was een mail waarin stond dat ik het maar online moest regelen."

In de e-mail van Transavia stond: "Natuurlijk vinden we het erg vervelend dat je vlucht is geannuleerd en we je geen alternatief kunnen bieden. Het is op het moment erg druk bij ons service center. Hierdoor zijn de wachtrijen langer dan van je ons gewend bent. Dit betekent dat we je ook niet telefonisch kunnen helpen met het omboeken van je vlucht."

Nadien probeerde Donny via Transavia en Ryanair naar huis te komen. Die vluchten werden geschrapt. Hij heeft nu zijn hoop op donderdag 11:00 uur gevestigd. "Ik hoop dat ik dan wel mee kan. Maar die vlucht kost bijna driehonderd euro. Mijn originele ticket was 48 euro!"

Hij heeft de afgelopen dagen bij een kennis in Marokko kunnen slapen. Daardoor zijn er nagenoeg geen extra kosten.

Op de vlucht

Transavia belooft aan Rijnmond dat Donny donderdag kan terugvliegen. "Ik heb het gecheckt en hij staat op de vlucht", zegt een woordvoerder. "Het is allemaal heel vervelend wat er is gebeurd. We zijn met man en macht bezig om alles voor iedereen te regelen. Er zitten heel veel mensen in deze situatie."