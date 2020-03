Met Benny Rodrigues’ livestream bouw jij je eigen feestje

Hij doet dagelijks een livestream vanuit zijn ‘mancave’ tot we weer met élkaar kunnen dansen. Het is te bekijken op zijn Facebookpagina.



Evenementen afgelast

Artiesten en DJ’s moeten de aankomende weken een feestje bouwen in hun eigen huis. Vorige week meldde premier Rutte namelijk dat er tot 6 april 2020 geen evenementen meer gegeven mogen worden met meer dan honderd personen. Dit leek jonge Rotterdammers niet te stoppen; huisfeesten schoten als paddenstoelen uit de grond. Veel jongeren beseften toen nog niet hoe serieus de maatregelen waren en maakten er grappen over. Op het Facebook evenement van verschillende huisfeesten kwamen foto's voorbij dat er desinfecteerde gel aanwezig is om je sleutel mee te ontsmetten (zie bovenstaande foto).



Livestream én een beetje fantasie

Ondertussen is het wel duidelijk dat Corona een serieuze zaak is en dat iedereen sociaal contact moet vermijden. En met Benny’s livestream is dat een stuk makkelijker. En hij is niet de enige die dit doet, wereldwijd trekken livestreams duizenden kijkers. Het kan aan het begin misschien wat ongemakkelijk voelen, zo in je eentje voor beeldscherm dansen. Maar met een beetje fantasie en je ogen dicht, lijkt het net alsof je in de Now&Wow staat te dansen.