Gaan we de vos vaker zien, nu het rustiger is op straat?

Door een milde winter is het voorjaar al in volle gang. Dat het nu door het coronavirus ook nog een rustiger is op straat, kan daar volgens André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur in Rotterdam ook positief aan bijdragen. "Misschien is dat een heel fijn effect voor sommige diersoorten."

Volgens De Baerdemaeker is de natuur al goed begonnen aan het voorjaar. "De eerste hommels vlogen in februari al rond. Zodra de eerste bloeiers zich aandienen, is er iets te eten voor ze en kunnen ze aan de slag. De nectarbron was al vroeg beschikbaar."

Ook de trekvogels weten hun weg naar Nederland al te vinden. "De eerste tjiftjaffen zijn vorige week massaal teruggekomen. Merels zie ik ook met materiaal slepen. Vogels proberen nu zo goed mogelijk uit de startblokken te komen."

Corona

Dit zijn gevolgen van het klimaat, maar ook de maatregelen rondom het coronavirus kunnen effect hebben op de natuur. "Het is nu nog lastig in te schatten wat de effecten precies zijn. Maar als mensen massaal thuis blijven en de straten meer beschikbaar zijn voor wilde dieren, denk ik dat sommige vogels die leven van menselijk afval op straat het nakijken hebben", zegt De Baerdemaeker.

"Andere dieren die wat schuwer zijn, kunnen juist meer de straten opkomen om gebruik te maken van voedselbronnen waar ze normaal gesproken worden weggestuurd door de aanwezigheid van mensen."

Steenmarter

Zouden we de vos dus vaker kunnen spotten komende tijd?

"Dat denk ik wel. In sommige delen van Rotterdam was dat al het geval. Maar het zou ook best kunnen dat de vos en bijvoorbeeld de steenmarter dieper de stad in komen en van deze gelegenheid gebruik maken."

Dat spotten moet dan wel in de nachtelijke uurtjes. "Dat wordt 's nachts stiekem naar buiten, vrees ik", zegt hij. "De steenmarter is echt een nachtdier; die probeert contact met mensen te vermijden."