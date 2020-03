Drijvende boerderij gaat melk in Rotterdamse wijken verkopen

Met de koeien op de drijvende boerderij in Rotterdam gaat het goed, alleen hun melk wordt niet meer gedronken. Dat komt door de tijdelijke sluiting van de horeca vanwege het coronavirus. "We hebben heel veel klanten in de horeca, bedrijfsrestaurants en catering. Die zijn nu dicht. Dat betekent dat onze melk daar niet naartoe kan."

De initiatiefnemers van de floating farm in de Rotterdamse haven zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Op straat hebben ze een bord neergezet dat de zuivel op de boerderij te koop is. Een container hebben ze omgedoopt tot winkeltje waar je melk, karnemelk, yoghurt en hangop kan kopen. "Voor de prijs zoals je die ook in de supermarkt aantreft", zegt Minke van Wingerden erbij.

De oude melkboer keert terug

Ook trekken ze de wijken in. "Op sociale media kregen we een reactie uit Kralingen. Daar had iemand in een buurtapp een oproep gedaan of mensen interesse hebben in de zuivel van de floating farm. Daar kwamen veel reacties op," vertelt Minke van Wingerden. Donderdag gaan ze daar de melkproducten bezorgen. "Ook willen we op straat onze zuivel gaan venten, eigenlijk keert zo de oude melkboer een beetje terug."

Bij de floating farm hopen ze dat meer wijken zullen volgen, want het zijn lastige tijden om het hoofd boven water te houden. "De internationale bezoeken aan onze pilot-boerderij zijn eerder al gestopt vanwege corona en dat is ook een belangrijke inkomstenbron voor ons", vertelt Minke.

Waarom koeien houden op het water?

De floating farm is een proefproject waarbij vers voedsel geproduceerd wordt op het water. "De wereldbevolking groeit, de landbouwgrond neemt af, waarom dan niet op het water verbouwen? Daarmee willen we ook de kilometers tussen producent en consument verkleinen", legt de initiatiefnemer uit.

Ze hebben ook plannen om kippen te houden, eieren te produceren en groente te verbouwen op het water. Maar ze willen nu eerst de coronacrisis doorstaan. "Het is fingers crossed dat we dit overleven en daarom roepen we de Rotterdammers op bij ons melk te komen kopen."