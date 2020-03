Zo kun je thuiswerken tijdens de coronacrisis

Thuiswerken is al jaren in opkomst. Toch is het binnen veel bedrijven geen vanzelfsprekendheid om werkzaamheden vanuit huis te doen. Het coronavirus dwingt werkgevers en werknemers daarom op een andere manier naar werk te kijken.

"Je kan veel beter doorwerken zonder afgeleid te worden", zegt Joost die bij een Rotterdams adviesbureau werkt en voor wie een wereld open is gegaan. "Alleen ligt de kat soms op het toetsenbord."

Joost Hamelink is een van de vele regiogenoten die vanwege het coronavirus gedwongen thuis werkt. Het bedrijf waar hij in dienst is, zag de bui al hangen en heeft daarom vroegtijdig maatregelen genomen. "Ons werksysteem is thuis toegankelijk en we zitten als team in een chatgroep", zegt de communicatieadviseur duurzaamheid. "Alleen het feit dat je geen persoonlijk contact hebt met klanten, maar afhankelijk bent van conference calls is even wennen."

Energie

Met thuiswerken bespaar je logischerwijs een hoop energie doordat je niet van huis naar je werkplek hoeft te reizen en vice versa. Toch ziet werkgelukdeskundige Maartje Wolff van Happy Office thuiswerken ook niet als het walhalla. "Het is zeker niet goed als je alleen maar thuis werkt. Je hebt ook af en toe de verbinding op het werk nodig."

Italianen geven volgens Wolff het goede voorbeeld. "Die waren gewend na werktijd wat met elkaar te drinken. Nu dat niet meer kan, zoeken ze even contact via video. Persoonlijk contact is namelijk heel belangrijk."

Het kan ook zijn dat thuiswerken voor veel afleiding zorgt. "Denk bijvoorbeeld aan het moment waarop je kinderen thuiskomen en voor herrie zorgen. Je moet veel gedisciplineerder en gestructureerder zijn."

Vertrouwen

Dan is het ook nog belangrijk of je een baas hebt die je vertrouwt als je thuis werkt en dat hij niet het idee heeft dat je de kantjes ervan af loopt. "Het ligt eraan wat voor soort manager je bent", zegt Wolff daarover.

"Zwart-wit gesteld heb je zogenaamde X-managers en Y-managers", vervolgt ze. "Een X-manager denkt dat zijn medewerkers externe prikkels nodig hebben om gemotiveerd te worden. Die zal het moeilijker vinden als een medewerker thuis werkt, omdat hij dan moeilijker kan controleren. Een Y-manager gelooft erin dat een medewerker intrinsiek gemotiveerd is goed werk af te leveren en dat je thuiswerken moet faciliteren."

De manager van Joost is de enige die nog wel op kantoor werkt, omdat het bedrijf zich op loopafstand van zijn huis bevindt. "Hij geeft ons het volste vertrouwen en probeert iedereen betrokken te houden. Zo stuurde hij gisteren een video vanuit het lege kantoor naar alle collega's om ze een fijne dag te wensen en hij raadde ons ook aan om met het lekkere weer nog even een rondje te gaan lopen. Dat doet hij heel leuk." Wolff noemt het 'essentieel' voor het werkgeluk dat werknemers de ruimte krijgen om even een rondje te lopen.

Werk en privé scheiden

Veel thuiswerkers vinden het moeilijk om op tijd met werk te stoppen. Je werk bevindt zich letterlijk ín huis waardoor het moeilijker wordt de grens tussen werk en privé aan te geven. "En dat is niet altijd gezond voor je sociale en emotionele toestand", zegt Wolff. "Je kan geneigd zijn het eten over te slaan om nog even wat werk af te maken."

Volgens de werkgelukdeskundige helpt het om duidelijke structuren aan te brengen. "Je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf dat je om half zes stopt en daarna spreek je even een momentje met jezelf af waarop je kunt omschakelen. Ik ga dan even een uurtje sporten. Na het sporten ga ik niet meer achter de computer zitten. Eigenlijk is een rondje lopen al voldoende."

Ook Joosts vrouw werkt thuis als gevolg van de coronacrisis. Of dat voor afleiding zorgt? "Nee, dat valt wel mee. We zitten allebei lekker te werken. We werken in de woonkamer en keuken. Als je een telefoongesprek moet voeren, ga je even naar de logeerkamer waar we ook een bureau hebben neergezet."

Communicatie

"Het coronavirus brengt natuurlijk heel veel onzekerheid met zich mee", vervolgt Wolff, "maar het zou zo fijn zijn als mensen hierdoor een andere visie op thuiswerken krijgen. Ik denk dat we veel beter moeten zoeken naar de balans."

Vanuit Happy Office organiseert zij nu elke woensdag een webinar om thuiswerkers tips en ideeën te geven. Aan de eerste sessie namen 22 mensen deel. "Iemand zei tijdens het webinar: ik hoop dat mijn baas gaat zien dat persoonlijke contacten onderhouden ook een deel van werken is. Dat vond ik een hele goede, want plezier maken en verbinden zien we niet als werk, maar dat is zo belangrijk voor het werkgeluk en voor de resultaten."