Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam gaat niet door

Het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam gaat niet door. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdagmiddag besloten. "Ontzettend jammer, maar het enige verstandige besluit", zegt de Rotterdamse wethouder Said Kasmi.

Duncan Laurence won vorig jaar het songfestival. Daarmee kreeg Nederland de organisatie voor dit jaar in handen. Rotterdam Ahoy zou op 12, 14 en 16 mei het toneel zijn van het grootste liedjesfestijn ter wereld.

Reden voor de afgelasting is het coronavirus dat steeds verder om zich heen grijpt. Het kabinet besloot vorige week om tot begin april evenementen met meer dan honderd mensen af te gelasten. Ook horeca en scholen zijn dicht.



De EBU noemt "de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers van groot belang, alsook de situatie in Nederland, Europa en de wereld." De organisatie is met de omroepen en de gemeente Rotterdam in gesprek om het liedjesfestijn te verplaatsen naar een nader te bepalen moment volgend jaar.

De gemeente Rotterdam en omroepen NPO, NOS en AVROTROS zeggen begrip te hebben voor de moeilijke beslissing. "Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandige besluit", zegt de Rotterdamse wethouder Kasmi. "De ontwikkelingen rondom het coronavirus gingen de afgelopen weken razendsnel. Veel evenementen zijn afgelast; het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken." Eerder werden ook al de marathon van Rotterdam (5 april) en de Roparun (eind mei) afgelast.



Kasmi gaat ervan uit dat het songfestival in 2021 alsnog plaats zal vinden in Rotterdam. "Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65ste editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te laten verwelkomen."

Uitvoerend producent Sietse Bakker snapt dat mensen teleurgesteld zijn nu het songfestival niet doorgaat. "Enige relativering past daarbij, want tegelijkertijd beseffen we ook dat dit besluit en de gevolgen ervan verbleken bij de uitdagingen waar mensen voor staan die, direct of indirect, zijn getroffen door het coronavirus en de moeilijke maar nodige maatregelen."



Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: