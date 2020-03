Songfestival afgelast: 'Een domper, maar naïef als je dit niet zag aankomen'

Dat het Eurovisie Songfestival dit jaar niet doorgaat in Rotterdam, is uiteraard een teleurstelling voor de fans. "Maar je bent vrij naïef als je dit niet zag aankomen", zegt Peter Jan de Werk, die maar liefst zes kaarten had bemachtigd.

Met alle ontwikkelingen rondom het coronavirus trok de fan van het eerste uur vorige week al de conclusie dat het festival dit jaar waarschijnlijk niet door zou gaan.

"Ik vind het eigenlijk wel een beetje een opluchting nu. Als we dit virus niet goed onder controle krijgen en je staat in zo'n internationaal gezelschap in Ahoy wat eigenlijk een feestje moet zijn, weet ik niet hoe je je dan voelt. Ik zie er de positieve kant van in. En zoals Johnny Logan (songfestivalwinnaar in 1980, red.) al zong: 'What's Another Year?"



Volgens De Werk is de EBU vrij stellig dat het liedjesfestijn volgend jaar alsnog naar Rotterdam komt. "Dat lijkt mij ook het enige juiste om te doen. En het scheelt mij veel kaartjesstress", geeft hij aan.

Op de website van de EBU is te lezen dat onder meer wordt gekeken of kopers hun geld terug kunnen krijgen of dat de tickets geldig blijven tot volgend jaar. Zodra daar meer over duidelijk is, krijgen kopers een e-mail. "Je weet al wat mijn antwoord zal zijn. Ik heb zes kaarten dus dan heb ik geen kaartjesstress, een jaar lang."

De Werk noemt de afgelasting afschuwelijk voor ondernemers in de stad. "Laten we niet vergeten dat dit het grootste evenement ter wereld is. Ik hoop dat de overheid en de gemeente, waar ze kunnen, bij kunnen springen. Deze mensen hebben hun nek uitgestoken voor Rotterdam, laten we dat niet vergeten."