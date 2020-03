Directeur FC Dordrecht vraagt om bezinning: 'Er komen zwaardere tijden aan'

We staan nog maar aan het begin van een wereldwijde crisis, die ook het voetbal zal veranderen. Dat denkt Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht. "Het betaald voetbal is een grote bubbel. Het is tijd voor bezinning.''

Hans de Zeeuw is niet vaak op kantoor, maar op woensdag scant hij de binnengekomen post aan de Krommedijk. Alles wordt doorgezet aan de medewerkers, die noodgedwongen thuis werken. Ook de spelers van FC Dordrecht zijn vanwege het coronavirus niet op de club. Zij hebben van technisch manager en trainer Harry van den Ham een programma meegekregen om zichzelf fit te houden.

Werkloosheidsuitkering

Voor de hele voetballerij, en dus ook voor de voetballers van FC Dordrecht, breekt een onzekere periode aan. De Zeeuw zag zich genoodzaakt om voor de spelersgroep een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen. Niet dat alle spelers straks massaal worden ontslagen, maar de directeur heeft geen andere keuze. "Op voorhand heb ik al gezegd dat we dit zouden aanvragen. Want er dreigt een enorme kostenpost te ontstaan. Het is niet alleen het salaris van de spelers dat moet worden betaald. Denk ook bijvoorbeeld aan het wagenpark en de huisvesting van de spelers."

De Zeeuw weigert om de handdoek te gooien en probeert positief te blijven. "Uiteindelijk is dit maar voetbal. De gezondheidsproblemen zijn veel belangrijker. Daarna komen de economische problemen. Laten wij ons maar bescheiden opstellen."

Toch weet De Zeeuw dat de crisis ook in het voetbal diepe sporen zal achterlaten. De competitie wordt wel uitgespeeld, maar daarmee is de problematiek niet opgelost. De Zeeuw: "Wij missen enorm veel inkomsten als wij straks gaan spelen zonder publiek. Daarnaast zijn ook al twee grote feesten in april en mei bij ons al gecanceld. Maar de grootste uitdaging wordt de sponsoring. Mensen hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan een BVO-tje steunen."

Nog zwaardere tijden

Ook het stadionplan van FC Dordrecht loopt vertraging op. "De wethouder heeft mij maandag verteld dat er nog wel aan wordt doorgewerkt. Maar vanuit huis", licht De Zeeuw toe. Wanneer daar duidelijkheid over komt is net zo lastig te voorspellen als wanneer er weer wordt gevoetbald. FC Dordrecht staat momenteel eennalaatste in de Keuken Kampioen Divisie en speelt dit seizoen nergens meer om.

"Voor ons zijn het nog maar acht wedstrijden", spreekt De Zeeuw realistisch. "En RKC zal zich ook wel hebben neergelegd bij degradatie. Maar een club als ADO Den Haag niet. Die hebben ook nog eens flink geïnvesteerd. Die onzekerheid maakt het zo lastig. Maar de komende drie maanden worden niet het grootste probleem. Er is giga veel meer aan de hand. Er komen nog zwaardere tijden aan. Daar ben ik van overtuigd."