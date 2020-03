Halve dorp begeleidt Joden die zich moeten melden voor transport

Het zijn aangrijpende, verdrietige, krachtige op hoopgevende foto’s die vertellen over vijf jaar bezetting in de Nederland. Het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ wordt samengesteld uit foto’s uit alle provincies. De presentatie van de 100 foto’s op 30 maart in de Tweede Kamer gaat niet door. Rijnmond en Omroep West laten de foto’s uit Zuid-Holland zien. Vandaag:Henrietta Boers uit Oud-Beijerland moet zich melden.

De foto is gemaakt op 11 augustus 1942. Op die dag moesten meerdere Joden uit Oud-Beijerland zich melden bij Loods 24 in Rotterdam. Daarvandaan vertrokken de treinen naar kamp Westerbork. Het vertrek van de Joodse burgers van Oud-Beijerland trok veel bekijks. Er was in die tijd nog niet veel bekend over wat de mensen te wachten stond. Veel van hen verwachtten tewerkgesteld te worden in Oost-Europa. Ze hoopten bij elkaar te blijven en gingen ervan uit dat zij terug zouden komen.

Auschwitz

Ook de 17-jarige Henrietta Wilhelmina Boers kreeg een oproep om zich te melden. Haar ouders brachten haar naar de tram. Henrietta Boers zou niet meer terugkeren in Oud-Beijerland. Via Westerbork is ze naar Auschwitz gedeporteerd. Daar is ze vermoord. Er is geen nauwkeurige informatie over de sterfdatum van het meisje. Het Rode Kruis heeft die bepaald op 30 september 1942.

Na de oorlog was het Rode Kruis belast met het onderzoek naar de overlijdensdata van de gedeporteerden. In veel gevallen kon niet precies achterhaald worden, wanneer iemand was overleden. Er werd toen gekozen voor een datum een aantal maanden na transport vanuit Nederland. Zo kregen meer dan 7 duizend mensen de overlijdensdatum 30 september 1942 in hun officiële akte.

Henrietta’s ouders David en Bertha Boers besloten later onder te duiken en overleefden de oorlog. Oud-Beijerland telde destijds 39 joodse inwoners. Van hen werden er 31 in kampen vermoord. Zeven mensen, onder wie David en Bertha Boers, overleefden door onder te duiken. Eén van hen heeft de gruwelijkheden van Auschwitz overleefd.