'Laten we er alles aan doen dat het songfestival in 2021 wél in Rotterdam is'

Zangeres Shirma Rouse is blij dat de beslissing om het Eurovisie Songfestival in Rotterdam af te gelasten, tijdig is gevallen. "Het is zeker een teleurstelling, maar voor de kosten en reisplanning van alle landen is het goed dat dit nu gebeurt."

Rouse stond in 2013 als achtergrondzangeres op het podium met Anouk. Ze keek uit naar het liedjesfestijn. Hoewel werd gespeculeerd over een songfestival zonder publiek, is ze blij dat daar de keuze niet op is gevallen. "Zonder publiek gaat niet werken. De charme en energie komt juíst van het publiek in de zaal."



Daar is Frits Huffnagel, oud-wethouder van Den Haag en Amsterdam en citymarketing-expert, het roerend mee eens. "Dan gaat de sjeu er ook wel een beetje af. Je kan het ook niet maken naar de artiesten, productie of techniek om het dan wél door te laten gaan, zelfs zonder publiek."

Huffnagel gaat ervan uit dat Rotterdam in 2021 wel gaststad is van het songfestival. "Rotterdam heeft het zo goed gedaan, ze waren zo lekker bezig met de voorbereidingen. Laten we er alsjeblieft alles aan doen dat het dan volgend jaar wél in Rotterdam is."

Culturele sector

Het coronavirus raakt de culturele sector. Dat merkt ook Rouse. "Ik zou vanavond in de Ziggo Dome staan, volgende week in Londen. Het raakt een ieder. Ik was kwaad op minister Wiebes, die uitspraken deed over zzp-ers. Als je weet hoeveel belasting ik betaal, mag je dat niet zeggen. Ik heb straks ook steun nodig om mijn kachel te laten branden."

Huffnagel hoopt dat die steun er komt, ook voor culturele instellingen en evenementen nu het songfestival is afgelast. In de stad kwamen al verschillende initiatieven van de grond voor evenementen rondom het liedjesfestijn.

"Je kan je voorstellen dat er nu extra kosten worden gemaakt, omdat het een jaar wordt verplaatst. We hebben allemaal gehoord dat de regering zegt dat zzp-ers en mensen in de mkb steun verdienen om goed uit deze crisis te komen. Laten ze dat alsjeblieft ook doen voor evenementen die nu niet door kunnen gaan, en überhaupt de hele culturele sector. Als die omvallen hebben we niet alleen nu een saai jaar, maar volgend jaar ook. Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn."



