Onderwijsdeskundige: 'Mogelijk krijgt de leraar door de coronacrisis een andere rol'

Alle scholen in Nederland zijn tot in ieder geval 6 april gesloten. Dat is een rigoureuze maatregel van het kabinet in een poging de coronacrisis te bestrijden. "Het is een kans om de rol van het onderwijs en van de docent nader onder de loep te nemen", zegt Brian Godor, onderwijswetenschapper aan de Erasmus Universiteit.

Kinderen volgen een lesprogramma gericht op overgaan of slagen. Daar zit een weloverwogen schema achter van lessen en vakantie, maar de coronacrisis is meedogenloos en schopt alle schema's in de war. "Dit is ongekend en een mooie uitdaging", zegt Godor. "Het zit niet in het systeem van onderwijzers om alles online te gooien. Het is mogelijk, maar het is wel een andere manier van lesgeven."

Aantrekkelijk online onderwijs

Internet is momenteel de enige verbinding tussen docent en leerling. "Het is niet alleen maar informatie in een pdf'je zetten en naar de leerling sturen. Het is veel ingewikkelder dan dat", benadrukt Godor. "Het is essentieel hoe je iets aantrekkelijk maakt en dus niet alleen een invulopdracht of vragen naar aanleiding van een leesopdracht voorlegt. Het moet uitdagend en prikkelend zijn."

De moeilijkheid zit hem volgens de onderwijswetenschapper ook in kinderen die moeite hebben om de rest bij te benen, bijvoorbeeld door leer- of concentratieproblemen. Dat zijn kinderen waarbij het bijvoorbeeld de vraag is of ze wel over kunnen gaan naar de volgende klas. "Ik ben blij dat ik niet in het schoolbestuur zit om dat te moeten beslissen", zegt Godor.

"Het is echt ingewikkeld voor die leerlingen. Mijn dochter zit in VWO3 en de school verwacht dat ze vier uur per dag achter de computer zit om lessen te maken. Dat is best wel een uitdaging, sowieso, voor elke leerling", zegt Godor.

Toch ziet hij naar aanleiding van de coronacrisis ook kansen voor het onderwijs. "Als deze situatie straks voorbij is, kunnen we een andere discussie hebben. Wat is de rol van online onderwijs? Dat kan ons dan ondersteunen."

Kortere zomervakantie

"Mogelijk krijgt online onderwijs dan een permanente rol in het onderwijs", vervolgt de onderwijswetenschapper. "Je ziet dat al op veel innovatieve scholen met oefeningen thuis die je dan klassikaal bespreekt. Het is een heel krachtig middel, maar geen doel op zich. Het moet een aanvulling zijn op de leerkrachten. Het kan wel zijn dat de rol van de leraar verandert door de crisis."

Godor vermoedt dat leerlingen en docenten een deel van de lange zomervakantie moeten opofferen om de coronaschade in te halen. "Zonder kortere zomervakantie gaan we dit namelijk niet inhalen. Anders wordt het een blijvende optelsom, waarbij je steeds achter de feiten aanloopt."

Minister Slob gaat vooralsnog wel uit van een reguliere schoolvakantie, omdat hij de sluitingsweken als volwaardige lesweken beschouwt.