Ahoy-directeur: 'Hopelijk zijn alle voorbereidingen niet voor niets geweest'

Jolanda Jansen (rechts): 'We verheugen ons nog steeds op een feest in Nederland'

Ook voor Ahoy in Rotterdam is de afgelasting van het songfestival een bijzondere teleurstelling. "Maar tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk", zegt directrice Jolanda Jansen van Ahoy.

"Eigenlijk op het moment dat de premier bekend maakte dat er geen grootschalige evenementen konden plaatsvinden, realiseerden we dat het lastig zou worden", voegt Jansen daaraan toe. "Zeker als je ook kijkt welke maatregelen in de landen om ons heen werden genomen."

Rotterdam blijft voorlopig gaststad voor 2021. "En we gaan onze stinkende best doen om het door te laten gaan", zegt Jansen resoluut. "We verheugen ons nog steeds op een feest in Nederland. Hopelijk zijn al die voorbereidingen van de afgelopen maanden niet voor niets geweest. Op welk moment en in welke vorm, dat moeten we nog verder bekijken."

Voorlopig is Jansen druk met het afhandelen van de vele contracten van de afgelaste versie van het songfestival. "En dat zijn er heel wat. Niet alleen hier, maar ook in Hilversum. Het is niemands vrijwillige keuze, maar iedereen weet dat dit niet anders kan en dat we het volgend jaar moeten doen."