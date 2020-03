Gepensioneerde huisarts schiet te hulp in Dordrecht

"De directeur van verpleeghuis Crabbehof vroeg me of ik daar een paar dagen in de week wil bijspringen. Het is absoluut niet zo dat het coronavirus daar rondwaart. Er is gewoon een tekort aan artsen, zoals op meer plaatsen in het land", zegt Rovers.

Vrouw en kinderen zijn volgens de herintredende huisarts maar matig enthousiast: "Je bent toch niet gestoord, zeiden mijn kinderen. Je gaat verhuizen, je hebt helemaal geen tijd. Maar ik vind dat ik deze verplichting op me moet nemen."

Rovers gaat nog een stap verder: "ik roep gepensioneerde collega's op om ook invalwerk te doen. Van een paar collega's weet ik dat ze zich bij de GGD al gemeld hebben als reservist. Dat vind ik goed."