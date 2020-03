'Bezoek aan bouwmarkt is geen sociaal uitje'

Een achterstallige thuisklus, een uitgebreide voorjaarsschoonmaak of de tuin zomerklaar maken: het lijkt wel alsof iedereen de gedwongen thuisperiode aangrijpt om de handen uit de mouwen te steken. En dus is het druk bij de tuincentra en bouwmarkten in de regio.

“Mijn dochter werkt in het ziekenhuis en slaapt nu. Mijn vrouw past op de kleinkinderen, ik neem de tuin onder handen,” zegt een man in Middelharnis, terwijl hij met de handen in de aarde staat te wroeten. Iets verderop in de wijk staan drie mannen zakken puin in te laden. Het zijn de restanten van een gesloopte badkamer. “We hebben er nu tijd voor, want we verhuren normaal gesproken touringcars. Maar er staan er nu negentig stil helaas.”

Even een frisse neus

Bij tuincentrum Graka aan de Staverseweg in Middelharnis stapt een moeder met twee dochters naar buiten. In haar hand heeft ze doosjes visvoer. “Even naar buiten, even een frisse neus. En dan zo weer aan het huiswerk. Het is niet anders.” Een vrouw heeft een emmer vol spullen om gras te zaaien. “Ik zit normaal gesproken in het onderwijs, maar heb nu tijd om het gras in twee weken te laten groeien.”

Ondanks het advies van het RIVM om zoveel mogelijk binnen te blijven, zijn dus toch veel mensen op pad. Ook bij de bouwmarkten is het een komen en gaan van stelletjes en gezinnen. Even de thuissituatie ontvluchten, zo lijkt het.

Een vader en zoon halen palen voor een schutting bij de Gamma aan de Hofjes in Middelharnis. “Een schutting tegen de corona van de buren,” grappen ze. Of het noodzakelijk is om met z’n tweeën de winkel in te gaan? “Dan kan hij helpen sjouwen en het is wel zo gezellig.” Dat ze eventueel het personeel kunnen besmetten, of zichzelf, nemen de heren voor lief. “Anderhalve meter afstand houden toch? En moet je dan alles gaan beperken?”

Laat kluspartners thuis

Toch waarschuwen de medewerkers van de bouwmarkt de klanten om afstand te houden en met niet teveel mensen tegelijk naar binnen te komen. Zo vraagt Karwei Hendrik Ido Ambacht op Facebook aan haar klanten het bezoek aan de bouwmarkt niet teveel te zien als een sociaal uitje. “Laat uw gezinsleden of kluspartners thuis als dat kan.”

Het is een dilemma voor de bedrijven. Ze willen geld blijven verdienen, maar hebben ook personele tekorten door ziektes en vrezen voor besmetting van hun personeel en hun klanten door het coronavirus. “De dame achter de kassa waarschuwde me al dat ik te dichtbij kwam,” zegt een van de klanten. Een ander merkt op dat het wellicht beter is om een schot tussen de kassa en de klanten te plaatsen. Contactloos betalen wordt eveneens zoveel mogelijk geadviseerd.

“We hopen dat deze crisis snel zal eindigen en we doen er alles aan om u elke dag te voorzien in uw klus- of inrichtingsbehoeften,” aldus Karwei. Maar in België zijn de bouwmarkten inmiddels al gesloten.

