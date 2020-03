Esther Hart en Franklin Brown: onwerkelijk en triest dat Songfestival niet doorgaat

"Het is echt heel onwerkelijk allemaal", is de eerste reactie van Esther Hart op het uitstel van het Eurovisie Songfestival.

De Rotterdamse zangeres en conservatoriumdocente vertegenwoordigde Nederland in 2003 op het Songfestival in Riga en werd toen dertiende. Ze weet hoe fantastisch het festival met zijn vele fans is en het scenario om het spektakel vanwege het coronavirus dan maar zonder publiek te organiseren, leek haar dan ook helemaal niks."Van alles slechte oplossingen vind ik deze toch de beste."

Het is nog even wennen: de agenda van Hart is plotseling leeg. Ze had een hoop te doen rond het ESF. Van een theatertoer tot een fancafé.

Het conservatorium waar ze werkt, is ook gesloten. Via Facetime probeert ze toch nog wat les te geven. "Muziek is er nog steeds. Ik probeer mijn studenten er nu toe te bewegen om heel veel zelf te studeren en heel mooie liedjes te schrijven."

Het kan bijna niet anders, zegt ze, dan dat je over een tijdje hoort dat er tijdens de coronacrisis heel veel mooie liedjes bij zijn gekomen.

Finale

Als oud-deelnemer was ze uitgenodigd om de finale bij te wonen. Net als Franklin Brown, die in 1996 samen met Maxime meedeed. Met hun hit De Eerste Keer werden ze zevende. In Oslo.

Brown noemt het "een drama" dat er voorlopig geen Songfestival komt. "Het is heel naar voor heel veel mensen. Een rollercoaster, om in de woorden van Duncan Laurence te blijven."

De zanger zag de bui al hangen. "Toen de Formule 1 en het voetbal niet meer doorgingen, kreeg ik het gevoel dat dit ook wel eens niet door zou kunnen gaan. Maar het maakt het allemaal niet minder triest. En als Rotterdammer vond ik het natuurlijk helemaal fantastisch dat het dit jaar hier zou zijn."

"Maar", zegt hij hoopvol, "het festival is niet geannuleerd. Wat mij het meest logisch lijkt is: gewoon verzetten naar volgend jaar."

Ook volgens Esther Hart is dat de beste oplossing."En dan houden we in het najaar gewoon een heel lange pre-party."