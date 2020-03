171 corona-patiënten op intensive care, voorlopig nog voldoende plek

Twee dagen geleden ging het nog om 96 mensen. Gisteren waren het er 135.

Of er voldoende bedden op de intensive care beschikbaar zullen blijven nu het coronavirus zich verder in Nederland verspreidt, is een van de grote zorgen van beleidsmakers. De maatregelen die deze week genomen zijn, moeten er daarom aan bijdragen dat het virus zich zo langzaam uitbreidt dat de ziekenhuizen de piek met patiënten de komende maanden aankunnen.

Rust

Op dit moment zijn er nog voldoende IC-bedden, vertelde voorzitter Diederik Gommers van de NVIC woensdag aan de Tweede Kamer. De meeste druk is er in het zuiden. Ongeveer de helft van de coronapatiënten op Nederlandse IC's ligt in Brabantse of Limburgse ziekenhuizen.

Maar ook die ziekenhuizen "stralen rust uit", zoals Gommers het uitdrukt. Zelfs in het Amphia-ziekenhuis in Breda, waar zestien coronapatiënten op de intensive care liggen, zijn er ook nog zes lege bedden.

"Ze zijn daar totaal in control, omdat ze heel goed waren voorbereid", zegt Gommers. Toch wordt er hard gewerkt om de verwachte piek met patiënten de komende maanden aan te kunnen. In totaal zijn er nu 1150 IC-bedden, waarvan er 575 vrij zijn voor coronapatiënten. Dat aantal kan als het nodig is worden uitgebreid tot 1500 en in een 'crisisfase' zelfs tot 2000.

In dat laatste geval zijn wel vrijwel alle artsen en patiënten dan bezig met coronapatiënten, naast absolute noodgevallen. Ook zijn er volgens Gommers dan nog 500 extra beademingsapparaten nodig, die nog gevonden moeten worden.

Bijscholing

Maar zover is het nog niet: op dit moment wordt er in de noordelijke provincies nog maar één IC-bed bezet door een coronapatiënt en in het oosten twee bedden. Het meest logische is dus om eerst patiënten van het zuiden naar het noorden te verplaatsen, voordat er daar wordt opgeschaald. En dus niet naar de Randstad; de verwachting is dat het virus daar nu vooral rondgaat.

In veel ziekenhuizen worden artsen en verpleegkundigen bijgeschoold, zodat ze ook inzetbaar zijn op de intensive care.