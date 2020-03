Burgemeester Kolff (Dordrecht) beantwoordt uw vragen over de aanpak van de coronacrisis

Het zijn bizarre tijden voor de bestuurders in onze regio. De Dordtse burgemeester Wouter Kolff kondigde eerder deze week een noodverordening af. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is hij verantwoordelijk voor alle hulpdiensten in de Drechtsteden, Hoeksche Waard en de Alblasserwaard.